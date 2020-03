‘ਦੰਗਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵਰਤੋਂ

‘ਦੰਗਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵਰਤੋਂ Posted On March - 15 - 2020 ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਬੀਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ 1984 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2020 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਕ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 1984 ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੰਗਾ’ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੰਗਾ’ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਦਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ, ਅਸਲ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ‘ਦੰਗਾ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਦੰਗੇ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਯੂਐੱਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸਲਘਾਤ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸਲਘਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇੰਝ ਹੈ: ‘‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਜ਼ਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ: ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ; ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ; ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।’’

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਭਾਵੇਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਝ ਹੈ: ‘‘…ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ; ਛੇਕਣ (ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ) ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਅਸੀਂ’ ਤੇ ‘ਉਹ’ ਵਾਲੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ; ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਨਾਲਾਇਕ-ਨਿਕੰਮਾ ਜਾਂ ਕਮੀਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ…; ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਇਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ; ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

2020 ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ (‘ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ’) ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸਕਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ:

* ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਮਰ-ਜੁੱਟ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖ਼ਾਤਮਾ (‘ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ’);

* ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ… ਟਾਰਗੈੱਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ, 2020 ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸਲਕੁਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ (29 ਫਰਵਰੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਭਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘…ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।’

ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ, 2002 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ, ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ, 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

* ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ.ਕੇ.।

ਈ-ਮੇਲ: psingh@brookes.ac.uk

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ‘ਦੰਗਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵਰਤੋਂ

Both comments and pings are currently closed.