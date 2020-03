ਦੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲਾਕ; ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਦੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਲਾਕ; ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On March - 13 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ

ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਮਲੋਆ ਦੇ ਸਨੇਹਾਲਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਲੋਆ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਮਲੋਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਮਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਲੋਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨੇਹਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ’ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਬਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਬਾਤ ਗੁਦਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਬਾਤ ਗੁਦਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਸੰਬਰ ਲਾਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

