ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਇਕ Posted On March - 23 - 2020 ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਦੀਬਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਿਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਦੀਬ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

28 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ 105ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਕ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਰੁਲ ਆਮੀਨ ਮੇਂਗਲ, ਜੋ ਬਲੋਚ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ’ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਅੱਸਬ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ‘ਹੁਰਮਤ-ਏ-ਰਸੂਲ’ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਚੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਦੀਬ ‘ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ’ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਚੀਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ, ਨੂਰੁਲ ਆਮੀਨ ਮੇਂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। 21 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ: ‘‘ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ 88ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ (ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ) ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।’’ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਦੀਬਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

28 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੀਪ ਸ਼ਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਾਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 100 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜਿ੍ਹਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾ (ਫੈਸਲਾਬਾਦ-ਲਾਇਲਪੁਰ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ਫਾਕ-ਉੱਲਾ-ਖ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਸਮਿਲ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਤਖ਼ਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਇਕ

Both comments and pings are currently closed.