ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਸਰਕਾਰ: ਭੁੱਟਾ Posted On March - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਮਾਰਚ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵਹੀਕਲਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਸਰਕਾਰ: ਭੁੱਟਾ

Both comments and pings are currently closed.