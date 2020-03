ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕੈਂਪ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ Posted On March - 23 - 2020 ਅਤਰ ਸਿੰਘ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 22 ਮਾਰਚ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਕੂ, ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

