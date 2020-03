ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ Posted On March - 16 - 2020 ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਿਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਿਟਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬੱਲ ਭਰਨੇ ਿਪਆ ਕਰਨਗੇ। ਿੲਸ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਿਦਆ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਬਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਨਰੰਤਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਿਟਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾਿੲਆ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਿੲਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਿਨਰਵਿਘਨ ਿਬਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਿਬਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

