ਤਿੰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਤਿੰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ Posted On March - 7 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 6 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਨੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਉੱਤਮ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਧੰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈਪੀ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੂ ਥੱਮਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫ਼ੁਟਕਲ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਾਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਨਿੰਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿੰਛੀ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਨਿੰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਤਿੰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

Both comments and pings are currently closed.