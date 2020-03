ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੁਖੀ Posted On March - 4 - 2020 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ

ਇਥੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰਨ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਿਆਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਪੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੂੜਾ ਇਥੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੁਖੀ

Both comments and pings are currently closed.