ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫ਼ਲ Posted On March - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਮਾਰਚ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਰਾਜ ਆਊਸਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 48 ਔਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫ਼ਲ

