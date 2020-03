ਡਾ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੁਨੇਹੇ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On March - 4 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਮਾਰਚ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਡਾ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੁਨੇਹੇ’ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂੂਥ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ‘ਸੁਨੇਹੇ’ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਉੱਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਨੇਹੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਵਿਧਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ‘ਸੁਨੇਹੇ’ ਰੂਪੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊੁਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

