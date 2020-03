ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Posted On March - 15 - 2020 ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ

ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੰਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੂੜੇ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਕਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਕਿਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਗਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤਰਫ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਸਾਨੂੰ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ’ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਜਜ਼ਬੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਲੇਖਕਾ ਐਡੀਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੰਦਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਨੂਰ ਦੀ ਨਦੀ’ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਗੀਤ ‘ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ‘ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ’ ਆਖਦਾ ਹੈ’। ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕੈਨਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਲੁਈਸੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਸਤਰ ਤਾਂ ਰਵਾ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੈਂਡੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕੱਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਕੁਦਰਤ-ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਵੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰੂਹ

23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਦਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦਿਆਂ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਐਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਗਾਇਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰੂਹ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਿਕਾ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲ ਸੰਗੀਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਖਿਕਾ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਸਲ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਮਾਨਸਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਚਨਾਵਾਂ

23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲਣ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਰਘੀ’ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੰਸਾਰ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ

ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਦਾਬੇ ਜਬਰ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ।

– ਗਗਨਦੀਪ ਅੱਤਰੀ, ਭੁਰਥਲਾ ਮੰਡੇਰ (ਸੰਗਰੂਰ)

