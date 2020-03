ਡਾਇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ Posted On March - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਮਾਰਚ

ਪਾਠਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਗੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ ਅਜੇ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਐਲਆਰ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਰਤ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਨਈਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

