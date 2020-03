ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ Posted On March - 1 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-29 ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਬਾਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਅੱਪਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੰਦਨਾ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

