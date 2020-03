ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On March - 20 - 2020 ਅਦਾਰਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 139 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੀ ਫੈਲੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਰੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

