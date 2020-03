ਟੋਭੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਟੋਭੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ Posted On March - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅਮਲੋਹ, 21 ਮਾਰਚ

ਅਮਲੋਹ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਦਲਥੂਹਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 4 ਵਿੱਘੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੋਭੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਭੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਟੋਭੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਟੋਭੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

Both comments and pings are currently closed.