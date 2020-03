ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ Posted On March - 28 - 2020 ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ* ਕੇਕੜਾ ਮਰਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੇਕੜਾ ਮਰਵਾ ਜਾਂ ਟਟੀਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ‘3rab plover’ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਕਰਕ ਪਲੋਵ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਟਟੀਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹੇਰੀ (“ern) ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟਾਪੂਆਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਲੇ-ਚਿੱਟੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਗਰਦਨ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਰਵਾ ਜਾਂ ਟਟੀਹਰੀ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਗੇ ਅਤੇ ਕੇਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਬੱਤਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੱਲੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਰਵਾ ਕੇਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਮਰਵਾ ਕੇਕੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਕੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕ-ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੇਤਲੇ ਟਾਪੂਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਤਲੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਰਮ ਰੇਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰੇਤ ਵਿਚ 1.5 ਮੀਟਰ (5 ਫੁੱਟ) ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੇਤਲੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰਲ ਚਰਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਚੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਚਿੰਗ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੋਗੇ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੂਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਊ…ਕੀ…ਕੀ… ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਵੀ’ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚਾਰ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

ਸੰਪਰਕ : 98884-56910

