ਟੈਂਕਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ Posted On March - 25 - 2020 ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਘਨੌਲੀ, 24 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਡੈਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੋਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੈਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰ ਆਸਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਰਾਵਲਮਾਜਰਾ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਲੀਪੁਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ: ਵੇਰਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 71 ਟੈਂਕਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 7 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

