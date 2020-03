ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਪੇਟੀਆਂ ਬੀਅਰ ਚੋਰੀ Posted On March - 25 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂ.ਟੀ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਗੌਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਪੇਟੀਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ’ਚ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਡਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਪੇਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਥਾਣਾ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 24 ਅਧੀਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

