ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ Posted On March - 8 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਅਣਜਾਣ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 7 ਮਾਰਚ

ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਦੀਸ ਰਾਏ ਭੋਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਯਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

