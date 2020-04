ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਣੇ ਦੋ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ Posted On March - 31 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਾਰਚ

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-2 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-2 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਗਾ ’ਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਗਾ: ਪਠਲਾਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਲਾਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 13 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪਠਲਾਵਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਟਸਅੱਪ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 361 ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 309 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 30 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਲਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਸਥਾਈ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਥੇ ਆਵੇਗਾ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

