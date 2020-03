ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ-32 ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’

ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ-32 ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ Posted On March - 4 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 3 ਮਾਰਚ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੇਟ ’ਚ ਪਿੱਤਾ ਫਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ’ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੂੰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿੱਤਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਨਕਿਲਰ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ: ਅੱਤਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਹੈੱਡ ਏਕੇ ਅੱਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ

