ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ Posted On March - 19 - 2020 ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ)।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਨਾਓ ਕਸਬੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਨੇੜੇ ਰਸਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਸਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਵਿਰਸਧ ਜਾਂ ਧਰਨੇ-ਰੈਲੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਡਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਵਿਚ 24923 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24470 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 98 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ‘ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕੁੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ’ ਅਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਗਾ ‘ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਵੇਗਾ’। ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। *ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਮਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 98771-68096

