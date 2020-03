ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਡ-ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ Posted On March - 23 - 2020 ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ): ਅੱਜ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਲੜਕਾ -ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ।

