ਜਗਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ Posted On March - 17 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 16 ਮਾਰਚ

ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਕੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਤਾਇਆ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਕੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ਼ਤੀ ਗੋਦਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤਨੁਮਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਧੂਰੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ: ਮਲਕੀਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਰਖਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਧੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਜਗਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Both comments and pings are currently closed.