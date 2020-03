ਛੱਪੜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

ਛੱਪੜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਚੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ Posted On March - 24 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਬਾਲਾ, 23 ਮਾਰਚ

ਬਰਾੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਧੋਇਆ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਤਰਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਬਰਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਛੱਪੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਰਾੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

