ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ Posted On March - 28 - 2020 ਧਰਮਪਾਲ ਰਸ਼ਮੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਲਰਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਨਾਗਿਨ-ਭਾਗਿਆ ਕਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੇਲ’ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਲਾਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਲਾਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸ਼ਮੀ ਦੇਸਾਈ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸ਼ਲਾਕਾ ਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਹੂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਸ਼ਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਵ, ਪਾਰੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।’’ ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ‘ਬੇਬਜ਼’ ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਬਜ਼’ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੜਕੀ ਮਿਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸ਼ਨੂਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸ਼ਨੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਨੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਅਸ਼ਨੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ’ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀ ਲਈ ਬੇਬਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਂਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬਜ਼ ਹੈ।’’

