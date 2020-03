ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭੇਟ ਪੱਤਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ

ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭੇਟ ਪੱਤਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ Posted On March - 3 - 2020 ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, 2 ਮਾਰਚ

ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪਲਾਟੂਨ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੇਟ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪਿੰਡ ਖਡਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਿਆਣੀ ਠਹਿਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥਾ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੇਟ ਪੱਤਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਸਬਾ ਹਰਚੋਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਮਗਰੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

