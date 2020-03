ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜੇ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜੇ Posted On March - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ, 17 ਮਾਰਚ

ਇਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਡਬਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ , ਗਰਗ ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚੋਰ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ, ਇੱਕ ਐੱਲਈਡੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ.ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਮਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚੋਰ ਸੱਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਗਰਗ ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਗਏ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹਨ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

