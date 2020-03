ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਸਨ ਦੀਨ Posted On March - 28 - 2020 ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਉਰਫ਼ ਹਸਨ ਦੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1905 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ 1924 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 1928 ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 23 ਸਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਹਸਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਕਾਰਦਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਸਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਹਸਨ ਦੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਲੇਅਰਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਏ. ਆਰ. ਕਾਰਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਈਗਲ’ ਉਰਫ਼ ‘ਹੁਸਨ ਕਾ ਡਾਕੂ’ (1929) ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੀਆਂ ਕਾਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ‘ਹਸਨ ਦੀਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਵਾਨਡੈਰਿੰਗ ਡਾਂਸਰ’ ਉਰਫ਼ ‘ਆਵਾਰਾ ਰੱਕਾਸਾ’ (1931) ਜੋ ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਸਨ ਆਫ ਦਿ ਸ਼ੇਖ਼’ (1926) ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ’ਚ ਵੀ ਹਸਨਦੀਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਨਦੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪਲੇਆਰਟ ਫੋਟੋਟੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ‘ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ’ ਉਰਫ਼ ‘ਹੂਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ’ (1932) ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨਵਰੀ ਬੇਗ਼ਮ ਤੇ ਰਫ਼ੀਕ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 9 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਥੀਏਟਰ, ਭਾਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ/ਉਰਦੂ ’ਚ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰ ਮੂਵੀਟੋਨ, ਬੰਬਈ ਦੀ ਜਯ ਕਿਸ਼ਨ ਨੰਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਇੰਤਕਾਮ‘ (1933) ਹਸਨਦੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਏ. ਆਰ. ਕਾਰਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਸੁਲਤਾਨਾ’ (1934) ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਜ਼ਰੀਨਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਤੇ ਹੀਰੋ ਗੁਲ ਹਮੀਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਧੂ ਬੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਲੀਮਾ’ (1935), ਧੀਰੇਨ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ (1935), ਜੀ. ਆਰ. ਸੇਠੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਮਰਡਰਰ’ ਉਰਫ਼ ‘ਸੁਲਗਤਾ ਸੰਸਾਰ’ (1935), ਦੇਵਕੀ ਬੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਸੁਨਹਿਰਾ ਸੰਸਾਰ’ (1936), ਗੁਲ ਹਮੀਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਖ਼ੈਬਰ ਪਾਸ’ (1936) ਅਤੇ ਜੀ. ਆਰ. ਸੇਠੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨੂਰ-ਏ-ਵਹਿਦਤ’ (1936) ਵਿਚ ਹਸਨ ਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਥੀਏਟਰਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਿਲਾਪ’ (1937) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਟਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਏ. ਆਰ. ਕਾਰਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੰਦਿਰ’ (1937) ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਖੌਲੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਹਸਨਦੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਥੀਏਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਰਾਜਹੰਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ’ ਉਰਫ਼ ‘ਸੂਰਦਾਸ’ (1939) ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਪੰਡਿਤ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 15 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਥੀਏਟਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਸਨਦੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਰਾਜਹੰਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਸੋਹਣੀ ਕੁਮਾਰਨ’ ਉਰਫ਼ ‘ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲ’ (1939) ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਝੰਡੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 3 ਮਾਰਚ 1939 ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਟਾਕੀਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੀ. ਆਰ. ਸੇਠੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ‘ਗਵਾਂਢੀ’ (1942) ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ‘ਪੰਡਿਤ ਜੀ’ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 8 ਅਪਰੈਲ 1942 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ।

ਕਾਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼, ਬੰਬਈ ਦੀ ਏ. ਆਰ. ਕਾਰਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਨਿਆਸੀ’ (1945) ’ਚ ਉਸਨੇ ‘ਤੁਲਸੀ’ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਜ਼ਮ ਬਜ਼ੀਦਪੁਰੀ, ਗੀਤ ਮਧੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੌਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਮੁਰੱਤਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਸਨਦੀਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਾਰ ਪਾਈ।

ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਜਾ ਵੱਸਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਰੂਫ਼ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਸੰਪਰਕ : 97805-09545

