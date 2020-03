ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਚਨਾਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨੇ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤੀ

ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਚਨਾਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨੇ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤੀ Posted On March - 3 - 2020 ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ , 2 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮਰਹੂਮ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਰਹੂਮ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਨਾਲੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚਨਾਲੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰੁਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਬਰੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ 5-4 ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਤੂ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦਕਿ ਚਨਾਲੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਗਦ ਇਨਾਮੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖੇਲ੍ਹੋ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭੁਵਨੇਸ਼ਨਰ ਸਥਿਤ ਕਲਿੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਖੇਲ੍ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿੱਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲ੍ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 17-17 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 46 ਤਮਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 5 ਤਮਗ਼ੇ

ਖਰੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ’ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਜ਼ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 159 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 1 ਗੋਲਡ, 3 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 1 ਬ੍ਰਾਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤੇ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰਣ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 81 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ’ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਜਦਕਿ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ’ਚ ਖਿਡਾਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ 52 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਜ ਮੈਡਲ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਚਨਾਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨੇ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤੀ

Both comments and pings are currently closed.