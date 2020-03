ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੀਜ Posted On March - 7 - 2020 ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸਨ। ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੀਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਝੰਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, “ਝੰਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨ੍ਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਚਲੀ ਡਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।” ਕੀਰਤ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੂਜਬ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।

ਧਰਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤ ਕਪਾਹ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਰੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, “ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਹਲੜ ਨ੍ਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਵੱਜਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ, ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਥੇ ਈ ਕੱਟਾਂ। ਜੇ ਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। … ਬੰਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਨ੍ਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ।” ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੀਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਐੱਮਫਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਟੱਬਰ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ, ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਫ਼ਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੀਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਹਾ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਸਤ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੀਰਤ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਲੱਸਤਰ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਡੋਲਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, “ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ!”

ਸਿਆਲ ਦੀ ਇਕ ਰਾਤ ਸਵਖਤੇ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਲਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇਖ ਥਰਮਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੜਕੇ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਸੋਚਿਆ, ਨੇਕੀ ਚਾਚੇ ਕੀ ਮੋਟਰ ਵਿਹਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਭਰ ਦੇਈਏ।” ਨੱਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੜੀ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾੜ ਲਈ; ਕਹਿੰਦੀ, “ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜਿੱਠਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਘੌਲ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀਆਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।”

ਵਕਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪੁਲਾਂਘ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

