ਚਰਹੇੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ

ਚਰਹੇੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ Posted On March - 15 - 2020 ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ , 14 ਮਾਰਚ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਚਰਹੇੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਈਕਲ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 30 ਯੂ 2913) ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਮੋਟਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤਪਰਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤਪੁਰਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੌਲ ਘਚੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਿੰਘਭਗਵੰਤਪੁਰਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਚਰਹੇੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.