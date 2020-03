ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ Posted On March - 27 - 2020 ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 26 ਮਾਰਚ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਆਨ ਓਬਰਾਇਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਬਰਾਇਨ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭੋਜਨ, ਸਚਿਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’’

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 22 ਟੈਸਟ, 10 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਓਬਰਾਇਨ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

