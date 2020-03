ਘਰ-ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ Posted On March - 28 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਮਾਰਚ

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2500 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 13 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 230 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 115 ਸਿਮ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 599 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ, ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1800 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ 115 ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1200 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ(ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ): ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਮਲਿਖਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ 95013-50571, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3,4 ਲਈ 95013-65631, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5,6 ਲਈ 95013-69435, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7,8 ਲਈ 95013-74731, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9,10 ਲਈ 98150-42756, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਲਈ 95013- 77290, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12,13 ਲਈ 95013-64940, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14,15 ਲਈ 95013-78360, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16,17 ਲਈ 95013-78568, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18,19 ਲਈ 95013-79025, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20, 21 ਲਈ 98153-79583, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22, 23 ਲਈ 95013-85650 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

