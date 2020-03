ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ Posted On March - 15 - 2020 ਸੰਵਾਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ। ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਾ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਕਲ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਕ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਮਾਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁਣਨ-ਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਣ, ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜਣ ਲਈ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੂਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ, ਵਿਉਂਤ, ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਥੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ, ਜਾਇਦਾਦ, ਆਮਦਨ-ਖਰਚ, ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ-ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਸੱਜ-ਸਜਾਵਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਰਹਾਓਵਾਦੀ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ‘ਮੈਂ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਧੇਰੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।

ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅਹੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਚੋਹਲ-ਮੋਹਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿੱਠੀ, ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਯਾਤਰੀ ਆਦਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੀਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੌਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਇਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਇਸਤਰੀਆਂ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੱਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਉਸਰਨ ਨਾਲ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਸਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ-ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੋਗ, ਵਿਆਹ, ਬੱਸ, ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ-ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਵੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੀਰਸ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹਿਸ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਰੇ, ਲੰਮੇ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਕੋਰਾਂ, ਟਿੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚਟਣੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ-ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ’ਤੇ ਧੀਆਂ-ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਵਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬੋਲਣ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਰਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤੀ ਸੁਯੋਗਤਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਉਚਾਰਨ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਤਾਰਕਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਤਕ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾਤੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਪੁਰਸ਼-ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਗੱਪ-ਦਰਬਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਚ-ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਾਂ-ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਪਈ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ-ਮਹੱਤਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਕਸ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਗੱਪਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ-ਪੁਰਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇਤਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਕਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ।

