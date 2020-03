ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ Posted On March - 5 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਟੋਹਾਣਾ, 4 ਮਾਰਚ

ਹਿਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਗਈਆਂ। ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਸੋਮਵੀਰ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।

