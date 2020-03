ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Posted On March - 2 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ’ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ’ਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ ਗਈ।, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਜ਼ਨਚੀ ਵਜੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ, ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਵਜੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਰੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

