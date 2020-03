ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਝੰਭੀ Posted On March - 13 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 12 ਮਾਰਚ

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਪਿੰਡ ਜਮਾਲ, ਢੁਕੜਾ, ਦੜਬਾ ਕਲਾਂ, ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੌਪਟਾ, ਬਰਾਸਰੀ, ਬਾਜੇਕਾਂ, ਨੇਜੀਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਏ ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੇਖੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਲੇਮ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ।

ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਝੰਭੀ

