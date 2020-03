ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ Posted On March - 17 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, 16 ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿਹੋਵਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਗਲ ਵਾਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾ, ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ, ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੀ ਛੇਤੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖਆਲਾ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚੀਕਾ ਕੈਥਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਚੀਕਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ: ਜੇਈ

ਪੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਕਾ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਚੀਕਾ ਪਿਹੋਵਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜੈਟ ਪੈਚਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ

Both comments and pings are currently closed.