ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ Posted On March - 6 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ‘ਰੋਡ-ਮੈਪ ਟੂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਹਿ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋ: ਸਮਦੂ ਚੇਤਰੀ (ਭੂਟਾਨ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਡੀ ਕੇ ਮਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰੋਡਮੈਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਓਮਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਪੇਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, 26 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 7 ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ 14, ਸਿਹਤ ’ਤੇ 62, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ 54, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ 19 ਅਤੇ 20 ਪੋਸਟਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਰ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 768 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 402 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

