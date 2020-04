ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ Posted On March - 31 - 2020 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਲਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ 12 ’ਚ ਵਸੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਰੋਡ ਦੀ ਟੋਭਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰ ਕੇ ‘ਕਰੋਨਾ’ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਪਤੀ ਮਮੂਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲ਼ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਪਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਭੋਰਾ ਆਟਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰੀਏ ਪਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਦੋਧੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਧ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ

Both comments and pings are currently closed.