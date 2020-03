ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੋਲਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ Posted On March - 30 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 29 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਚਰੰਗਾ ਚੌਕ ਦੀਆ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਅਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਟੀ ਬਿਨਿੱਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪੁਰਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਸੈਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਮਹਿੰਦਰਗੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੱਤਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਗੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੋਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਹਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਹਲਾ ਠਾਕੁਰਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿੱਕੀਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੋਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਨਿੰਦਰ ਫਰਾਂਸਵਾਲਾ, ਸੋਨੀ ਕਟਕੇੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧਨਸਾਧਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਗੁੱਜਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੋਨੀ, ਹੈਪੀ, ਨਿਰਮਲ ਜ਼ੁਲਕਾਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਨਿਜਾਮਪੁਰ, ਵੈਦ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਪੱਤੀ ਆਦਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਘੜਾਮ ਅਤੇ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

