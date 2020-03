ਗਾਇਕਾ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ? Posted On March - 28 - 2020 ਅਸੀਮ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਖ਼ੂਬ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਾਇਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ, ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ’ਜ਼ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗਲੈਮਰਸ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲੈਮਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਲੈਮਰਸ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਮਨਚੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੌਕਬੈਂਡ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਗਲੈਮਰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗਲੈਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਗੀਤਾ ਦੱਤ, ਸੁਮਨ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੇਗ਼ਮ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂਰਜਹਾਂ, ਸੁਰੱਈਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣ ਫੱਬਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਗਲੈਮਰ ਡੌਲ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਗਾਇਕਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਮੋਨਾਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੀਕੇ’ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿਚ ਗਲੈਮਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ।’ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਮਨਚੰਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ‘ਲਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗਾਇਕਾ, ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਟਾਇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’

ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਗੀਤਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਜੱਜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ।

ਅਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਸਰਗਮ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ, ਮਧੂਸ਼੍ਰੀ, ਰੁਚੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਬੇਟੀ ਤੁਲਸੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਗਲੈਮਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਖ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਗਲੈਮਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਕ-ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।’

ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡਿਓ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਦੁਲਹਨ’ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਭਸੀਨ ਦਾ ਇਕ ਗੀਤ ‘ਧੁਨਕੀ…ਧੁਨਕੀ’ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ’ਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਗਲੈਮਰਸ ਨੇਹਾ ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ‘ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਫਲ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਪੌਪ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਦਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਬੇਬਾਕੀਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।’

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਜੋ ਗਲੈਮਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਕ-ਓਵਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਖਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੱਤ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਸਰਗਮ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੌਡਵਾਲ, ਅਲਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗੀਤ ਅੱਜ ਰੀਮਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

