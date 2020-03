ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਐ ਜਨਾਬ! Posted On March - 2 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 1 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹੀਆ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮਲਿਕ ਆਰਥੋਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਲੀਮ ਅਖ਼ਤਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਗੇਟ ਵਾਸੀ ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਲਵਲੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਮ, ਅੰਸਪ੍ਰੀਤ, ਹਰੀਸ਼, ਹਰਬੰਸ ਵਾਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਗੇਟ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵਾਸੀ ਕੁੱਕੜਾਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

