ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On March - 19 - 2020 ਕੋਲਕਾਤਾ, 18 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 40 ਸਾਲਾ ਨਾਰਾਇਣ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਜੋਰਾਸਾਖੋ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਗਊ ਪੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

