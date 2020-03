ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਮਨਾਲੀ Posted On March - 15 - 2020 ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ

ਸੈਰ ਸਫ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਕੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟਹਿਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਮੇ ਰੰਗੇ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ।

ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਾਲੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ।

ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੂ+ਆਲਯ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੂੰ ਦਾ ਘਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਨਾਲਸੂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਮਨੂੰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਹੈ।

ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 1875 ਈਸਵੀ ਮਗਰੋਂ ਵਸਿਆ। 1958 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਨਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੇਬ, ਹੋਰ ਫਲਾਂ, ਮੇਵਿਆਂ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਛੇ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ। ਢੁੰਗਰੀ ਮੰਦਿਰ: ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਾਈ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੜਿੰਬਾ’ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੋਡਾ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ 80 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ ਚਾਰ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਲਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱੱਕੜ ਉੱਪਰ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1553 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੜਿੰਬਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਬਣਵਾਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੜਿੰਬਾ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਯੋਧਾ ਭੀਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਲਾ ਉੱਪਰ ਹਿੜਿੰਬਾ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢੁੰਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਢੁੰਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਿਨੀ ਫਾਲ: ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਲੇਹ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝਰਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਰਨੇ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁਤਫ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸੈਲਾਨੀ ਚਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੂਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ।

ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ: ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਗਰਮ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਗੰਧਕ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹੈ। ਗੰਧਕ ਦੀ ਗੰਧ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿਚ 123 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਵਿਚ 111 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਦੰਦਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਲਛਮਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਐਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਬਾਥ’ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮ ਜਲ ਗਠੀਆ, ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ: ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ 1890 ਤੋਂ 1902 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਤੇ ਚੀੜ ਜਾਤੀ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਟੱਪਕੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।

ਤਿੱਬਤੀ ਮੱਠ: ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੱਬਤੀ ਮੱਠ ਹਨ। ਦੋ ਮੱਠ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਲੇਵ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਨਾਲਸੂ ਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲੀਅਰਡਸ, ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਬਤਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1960 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਕੀਇੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਮਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਤਿੱਬਤੀ ਮੰਦਿਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਮਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: 94631-28483

