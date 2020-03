ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ Posted On March - 29 - 2020 ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1970ਵਿਆਂ ਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਮਿਤ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਘੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ‘ਬਰੂਨੋ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ’ ਲਿਖੀ।

ਜਿਓਦਰਾਨੋ ਬਰੂਨੋ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੋਮੀਨਿਸ਼ੀਨ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਇਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬਦਾਨ, ਸ਼ਾਇਰ, ਤਾਰਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨ ਤੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਕੋਲਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ‘ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 1600 ਵਿਚ ਪੋਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਧਰੋਹੀ (Heretic) ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੂਨੋ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਨੋ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਹਾ।

‘ਬਰੂਨੋ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ’ ਲਾਸਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਨ, ਸਰਲ ਤੇ ਜਟਿਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹਿਕਦੀਆਂ। ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਟਾਟ ਅਤੇ ਕਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ

ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਵਾਂ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ,

ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਨ

ਤੇ ਧੁੱਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਸਨ

…

…

ਉਹ ਰਾਖ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਸਨ

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ?

ਕੌਣ ਵਹਿਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ

…

…

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਸਨ

…

…

ਉਹ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ

ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ’ਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼

ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ

ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਥਰ

ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ? ਇਸ ਧਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?’’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ‘ਮਹਾਨ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ; ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (Citizenss 1mendment 1ct-ਸੀਏਏ) ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਤਸਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, National Population Register, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ National Register of Citizens) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਉ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ, ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਖ਼ੁਦ ਘੜੀ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ; ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਲਖਨਊ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ਼, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ; ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕ-ਮੋਰਚੇ, ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਜਾਦ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ; ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੀ ਏਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਲੋਕ ਧਨਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ :

ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ

ਇਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ

ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਲਗਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ; ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ; ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਤਿਹਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਧ੍ਰੋਹਰ ਸਨ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਮੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ/ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਲਖ਼ਨਊ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਨੌਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

