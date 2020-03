ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ Posted On March - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 23 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਵੀ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਅਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚੱਲਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕਨੂੰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

