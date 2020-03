ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਰਾਇਲਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ Posted On March - 22 - 2020 ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਘਨੌਲੀ, 21 ਮਾਰਚ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸਰਸਾ ਵਿਚ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਇਲਿਟੀ ਮੰਗਣ ਉਪਰੰਤ ਖਣਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸਰਸਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟਵਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 4 ਰੁਪਏ ਰਿਆਲਿਟੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਰਤ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਈ-ਕਮ-ਮਾਇਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਲੈ ਗਏ।

