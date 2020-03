ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ Posted On March - 28 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 27 ਮਾਰਚ

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਡੀਟੋਲ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਨਗਰ (ਅਬਰਾਵਾਂ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 50 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਗਲੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡਿਆਂ, ਗਰਿੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਿੜਕਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਜੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਕਲੌਲੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਸੌਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

